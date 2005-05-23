Наши клиники
в Ставрополе

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ул.Ботанический проезд, 3а

ул.Шпаковская, 115

ул.Шпаковская, 115

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Благотворительная акция
«ДАРИМ УЛЫБКУ»
Ежемесячно мы АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО лечим 1 ребёнка с тяжелым диагнозом или оказавшегося в сложной жизненной ситуации
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Ваша улыбка - наша профессия!
Мировые стандарты цифровой стоматологии
«Центр 7» - это полный спектр стоматологических услуг. У нас работают только профессионалы своего дела, которые всегда готовы прийти Вам на помощь. Мы знаем, как сделать вашу улыбку идеальной!
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«СМЕЛЫЙ ЧИПОЛЛИНО»
Детская Стоматология
Лечение без БОЛИ и СЛЁЗ - ЭТО ВОЗМОЖНО, благодаря нашим зубным феям с опытом работы с кариозными монстрами более 5 лет! Мы найдём подход к любому непоседе! Гарантия на все виды работ от полугода!
Ждем вас по адресу: ул.Шпаковская, 115
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Ваша улыбка - наша профессия!
Все виды имплантации зубов
Восстановление зубов с помощью имплантов – быстро, безопасно и эффективно! Мы вернем Вам идеальную улыбку.
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Лечение височно-нижнечелюстного сустава
Вас беспокоит частичное или полное нарушение подвижности височно-нижнечелюстного сустава? Обращайтесь в клинику «Центр 7». Мы применяем инновационную технологию транскутанной электронейростимуляции для аппаратного лечения ВНЧС. Подробнее...
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Лечение зубов
Эстетическая реставрация зубов, лечение кариеса и других заболеваний... В наших клиниках применяются все виды анестезии. Мы сделаем Ваше лечение безболезненным и абсолютно безопасным.
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Имплантация зубов
Передовые цифровые технологии CAD/CAM позволяют изготовить постоянную коронку на только что установленном импланте за несколько часов. Тотальная реабилитация на имплантах, имплантация (все на 4-х и 6-и) всего за один световой день.
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Имплантация зубов All-on-4
All-on-4 (Все-на-четырех) — это полное протезирование челюсти с фиксацией протеза всего на 4 имплантах. Цифровые технологии CAD/CAM позволяют выполнить всю процедуру всего за один день.
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Детская стоматология
В клиниках «Центр-7» детские врачи окружат вашего ребенка заботой, проведут безопасное и безболезненное лечение , а также помогут правильно расти и развиваться, сохранив озорную улыбку.
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Протезирование (ортопедия)
Современные методы стоматологии позволяют восстановить зубной ряд в любом возрасте и даже при полном отсутствии зубов. Подберем для Вас оптимальный вид протезирования.
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Эстетическая стоматология
В клиниках «Центр-7» Вы можете вернуть белизну зубов, удалить сколы и трещины, спрятать межзубные промежутки а также избавиться от других неприятных дефектов. В результате всего нескольких посещений врача Вы станете обладать идеально красивой улыбкой.
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Хирургия
Операции по удалению зубов, подсадка костной ткани, подготовка к имплантации зубов, а также другие хирургические операции. В клиниках «Центр-7» Вы можете быть уверены в качественном и безопасном проведении оперативного вмешательства.
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Пародонтология
Профилактика, диагностика и лечением заболеваний тканей, поддерживающих и окружающих зубы. Наши врачи проведут бережное лечение десен и вернут вам хорошее настроение
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Лечение зубов под микроскопом
С помощью новейшего операционного микроскопа от компании ZEISS в нашей сети клиник стало возможным проводить лечение предельно точно. Под микроскопом врач легко обнаружит скрытые кариозные полости, трещины тканей зуба, дефекты протезных конструкций.
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Не откладывайте визит к стоматологу!

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Комплексный подход к лечению
В нашей команде — врачи разных специальностей. Они проводят профилактику заболеваний, лечение и восстановление зубов любой сложности, заботятся о деснах. Успешно справляемся с самыми сложными случаями, требующими скрупулезной диагностики и высокого мастерства.
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Цифровая стоматология CEREC
Каждая клиника «Центр-7» оснащена новейшим цифровым комплексом CAD/CAM — CEREC 3D. Этот комплекс позволяет изготавливать ортопедитческие конструкции максимально точно, быстро и анатомически верно.
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Лечение без страха и боли
Решить проблему страха в стоматологии помогает седация (лечение зубов во сне). Седация в сочетании с местной анестезией является безопасной альтернативой глубокому наркозу.
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Собственная зуботехническая лаборатория
Наша зуботехническая лаборатория оснащена сканером и шлифовальным аппаратом «InLab X5» от лучшего производителя в цифровом сегменте стоматологии «Dentsply Sirona».
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Собственный рентгенологический центр
Наш рентгенологический центр оснащен 3D томографом «Ortophos SL». Максимально четкие снимки позволяют производить установку имплантов правильнее, быстрее, качественнее и безопаснее.
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Уютная атмосфера и забота о каждом пациенте
Приходите и расскажите нашему врачу, что вас беспокоит. Мы уверены: все поправимо. Специалисты создадут комфортные условия лечения, чтобы вы чувствовали себя как дома.
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Лечение в кредит

Во всех клиниках «Центр 7» действует удобная программа кредитования на оплату стоматологических услуг. Воспользуйтесь выгодными предложениями банков-партнеров:

Банки партнеры: Тинькофф, Хоум Кредит Банк
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Лечение по полису

Мы сотрудничаем по системе добровольного медицинского страхования со многими компаниями, в том числе следующими:

Росгосстрах, Альфа Страхование, СОГАЗ

Способы оплаты

В наших клиниках возможна оплата как наличными, так и банковской картой.

VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, МИР

В клиниках «Центр-7» для вас работают:

Гергелев
Алексей Алексеевич
главный врач, врач – стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог
Отзывы на
ПроДокторов
Мехасик
Руслан Александрович
главный врач, врач – стоматолог-имплантолог
Отзывы на
ПроДокторов
Даниелян
Бабкен Эдуардович
главный врач, врач – стоматолог-ортопед-имплантолог
Отзывы на
ПроДокторов
Буслов
Сергей Валерьевич
главный врач, врач – стоматолог-ортопед, гнатолог
Отзывы на
ПроДокторов
Коцур
Кристиан Игоревич
главный врач, врач - стоматолог-терапевт-микроскопист
Отзывы на
ПроДокторов
Азгалдян
Юрий Геннадьевич
зам.главного врача, врач - стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург
Джурий
Ирина Сергеевна
врач – стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог
Отзывы на
ПроДокторов
Лоова
Ирина Темуровна
врач – стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог
Отзывы на
ПроДокторов
Москвитина
Наталья Александровна
врач – стоматолог-терапевт-ортопед
Ледовская
Ксения Андреевна
врач – стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог
Отзывы на
ПроДокторов
Микиров
Степан Леонтьевич
врач – стоматолог-ортопед
Джаубаева
Альбина Джашаровна
врач – стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог
Рогалина
Ольга Анатольевна
врач – стоматолог-терапевт
Гонтарь
Мария Алексеевна
врач - стоматолог-терапевт-микроскопист
Отзывы на
ПроДокторов
Дроздова
Лилия Валерьевна
Детский врач-стоматолог
Отзывы на
ПроДокторов
Рогалина
Анастасия Сергеевна
врач - стоматолог
Ромащенко
Кристина Романовна
врач - стоматолог
Отзывы на
ПроДокторов
Саркисян
Елена Анатольевна
Детский врач-стоматолог
Чиликина
Тамила Хидирбековна
Детский врач-стоматолог
Горюн
Антонина Павловна
врач – стоматолог-терапевт
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Отзывы пациентов:

Вова в детской клинике «Чиполлино»
Вова лечил зубки в детской клинике «Чиполлино». Советует другим детям не бояться лечить зубы и приходить в нашу клинику.
Видеоотзыв от юного пациента
Ваня приходит к нам лечить зубки c удовольствием и совсем без страха.
Елена, лечение и протезирование
Елена благодарит врача, Валенкова Игоря Владимировича, за проведенное лечение и протезирование зубов.
Чистка зубов
Пациент делал 3-этапную чистку зубов + фторирование.
Видео отзыв - лечение во сне
Надежда поделилась своими впечатлениями после лечения кариеса своему маленькому сыну во сне - под наркозом.
Видео отзыв о наркозе
Молодая мама рассказывает, о том, что не стоит боятся лечить зубки ребенка под общим наркозом.
Надежда
В клинику приходим с ребёнком в 3-й раз, всегда остаемся довольны и ребенок, и родители. Последний визит вообще поразил - у ребёнка был стоматит, дома лечились 6 дней, становилось только хуже. Язвочки, отёкшие десна, язык, кровоточило... Ужас... Срочно поехали в «Смелый Чиполлино» и попали к Джаубаевой Альбине Джашаровне. •••
Татьяна
Самая лучшая клиника! Особая благодарность Лилии Валерьевне. Сразу нашла подход к ребенку, внимательная, добрая, прекрасный человек, потрясающе пролечили и удалили зубки. Ребёнок счастлив и больше не боится стоматологов. Обязательно ещё придём.
Ульяна
Посетили клинику. Очень понравилось. Отношение, обслуживание на высшем уровне
Анна Юрьевна
Выражаю огромную благодарность клинике «Центр 7» и ее врачам! Всей семьей обслуживаемся, уже на протяжении многих лет, только у вас! Спасибо за подход ко всем членам нашей семьи! Всегда компетентны, отзывчивы и дружелюбны!
Ирина Викторовна
Всю жизнь дико боялась стоматологов... Вот и в этот раз решилась только из-за дикой боли. Попала по записи к Кристине Романовне Ромащенко и теперь, для меня, это самый лучший врач! Кристина Романовна сразу определила какой болит зуб (болели другие зубы и даже другая челюсть) и совершила чудо: я перестала бояться! •••
Елена Олеговна
Хочу выразить огромную благодарность Врачу Джаубаевой Альбине Джашаровне. Врач от бога, она проделала колоссальную работу моей дочке которой всего два года под наркозом. Спасибо большое вашей клинике и таким великолепным врачам.
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