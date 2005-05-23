Надежда

В клинику приходим с ребёнком в 3-й раз, всегда остаемся довольны и ребенок, и родители. Последний визит вообще поразил - у ребёнка был стоматит, дома лечились 6 дней, становилось только хуже. Язвочки, отёкшие десна, язык, кровоточило... Ужас... Срочно поехали в «Смелый Чиполлино» и попали к Джаубаевой Альбине Джашаровне. Она нашла подход к ребенку, почистила ротовую полость, так что та даже не заплакала. А мне не давалась. Отменила назначения педиатра, выписала другое.

Приехав домой, ребенок тут же попросила попить... И, спустя сутки, мы начали кушать пюре и "мягкое" мясо. Спасибо вам огромное за счастливые улыбки ребёнка и родителей!!! Здоровья вам и счастья! Кстати, цены в клинике средние по городу, но качество работы лучшее!